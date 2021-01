A dix, le Real Madrid, avec Hazard, coule contre Levante, Courtois arrête un pénalty

Et le score aurait pu être encore plus lourd sans un grand Thibaut Courtois , auteur de plusieurs bons arrêts et impérial sur un pénalty puissant de Matri à l’heure de jeu.

Le résumé :

Courtois décisif... pour rien contre Levante. - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Avec Eden Hazard mais sans Zinédine Zidane qui se remet encore de ses péripéties covidiennes, le Real Madrid débute pied au plancher. Les Merengue veulent capitaliser sur la plantureuse victoire face à Alaves et oublier les démons de la piteuse élimination en Coupe face à une D3.

7 minutes de jeu à peine et Eden nous fait du...Hazard. Le Brainois s’évade, percute, dribble sur 50 mètres avant de merveilleusement bien lancer Benzema en profondeur. Seul dans un angle fermé, le Français bute sur Fernandez. Alerte sans frais pour Levante.

Seulement voilà, les visiteurs, 12e de Liga ne sont pas que des oiseaux pour le chat madrilène et ils comptent bien le prouver. Perte de balle merengue en phase offensive, contre-attaque fulgurante, l’attaquant de Leon s’écroule au contact avec Militao à l’entrée de la surface.

L’arbitre intervient et sort un carton jaune...mais le VAR s’en mêle. Petit moment de flottement dans les travées du stade Alfredo Di Stéfano. Le ref’ revient finalement en trottinant, annule son bristol et exclut logiquement le défenseur brésilien, le Real est à dix !

Contre toute attente, les Madrilènes ne se laissent pas démonter et réagissent dans la foulée. Le métronome Kroos est dans ses oeuvres, son extérieur du pied est divin et trouve Asensio entre les lignes. Seule face au but, l’ex-future pépite du football espagnol évite le retour des défenseurs et crucifie Fernandez, 1-0 ! (13’)

Le scénario d’un match ubuesque est planté, et les rebondissements, eux, ont semble-t-il décidé de se succéder à une allure folle. Face à un Levante qui prend ses aises, le Real, lui, recule dangereusement (46% de possession). Et ce qui devait arriver arriva…

Sur une percée offensive qui semble interminable, Levante confisque le cuir. Esseulé, Miramon centre depuis le couloir droit. Tout aussi seul dans le dos de la défense, Morales reprend somptueusement en demi-volée. Courtois est battu, et le Real au tapis, c’est 1-1 !

Trois petites minutes plus tard, nouvelle incartade des visiteurs. A nouveau étrangement seul dans la surface, Marti tente une frappe à la retourne. Vigilent, Courtois se montre impérial et détourne du pied. Rideau après 45 minutes sinusoïdales pour un Real, à dix, et, pour l’instant, tenu en échec.

Thibaut Courtois s'illustre... pour rien

Haletant en première mi-temps, ce match met quelques minutes à redémarrer après l’entracte. Il faut attendre l’heure de jeu pour quelque peu rouvrir nos yeux assoupis. A nouveau auteur d’une prestation en dents de scie, Hazard cède sa place à Vinicius.

Et le joyau brésilien s’illustre directement malgré lui. Pris de vitesse, il crochète Clerc qui fonçait sur son flanc, juste à l’entrée de la surface. Nouveau moment de flottement avant que l’arbitre n’octroie un pénalty aux visiteurs. Marti a l’occasion de braquer la Maison Blanche. Face à Courtois, il tente un envoi puissant...que la pieuvre belge détourne magistralement d’une main ferme. Le tournant du match ? Pas si sûr...

Alors qu’on se dirige vers un partage, somme toute logique, et que les minutes qui suivent se déroulent sur un train de sénateur, Levante réussit le braquage amorcé quelques minutes plus tôt. Corner joué à la rémoise, combinaison astucieuse pour mettre un défenseur dans le vent et petit centre flottant dans la surface. Seul, Matri, se rachète et crucifie Courtois d’un envoi puissant. C’est 1-2 !