87 matches ratés en trois ans : le Barça songerait à "casser" le contrat du fantôme Samuel Umtiti

"Casse la démarche, comme Samuel, Samuel Umtiti." Ce refrain, entonné à tue-tête par les supporters français depuis quelques années, a grandement contribué à faire la renommée de Samuel Umtiti.

Buteur décisif contre les Diables en demi-finale de la coupe du monde 2018, Umtiti avait alors été mis sur un piédestal, lui qu’on considérait comme le sauveur des Bleus à l’époque.

Malheureusement pour lui, ce but a quasiment été le dernier fait d’armes d’une carrière gâchée par de récurrentes blessures par la suite. Rendez-vous compte, depuis le Mondial, Umtiti n’a joué que 40 matches avec le Barça en Liga. Il en a donc raté 87 (!) sur la même période, la faute à un genou martyrisé et à des coaches qui ne croyaient plus forcément en ce géant aux guiboles d’argile.

Depuis ce fameux but en demi-finale, Umtiti n’a donc disputé que 31% des rencontres de Liga avec le Barça. Cette saison il n’a même pas encore disputé la moindre minute avec les Blaugrana. L’illustration d’un gars qui s’est sacrifié, qui a probablement joué avec un genou déjà abîmé, et qui n’a plus jamais été à 100% par la suite.