80 ans, toutes ses dents et un nouveau maillot... de Joaquin

Pratiquement 400 rencontres disputées sous la vareuse du Real Betis : l’Espagnol Joaquin Sanchez Rodriguez, bien connu sous le nom de Joaquin, est une véritable icone chez l’actuel 12e du championnat d’Espagne.

On s’arrache les autographes du médian de 38 ans ainsi que ses vareuses avant, pendant et après les rencontres. Notamment le 8 décembre dernier suite à son triplé face à Bilbao. Une supportrice âgée de 80 ans a alors sollicité Joaquin afin d’obtenir son maillot. Un peu embêté, celui qui compte 51 sélections avec la Roja a refusé la demande. "Je ne marquerai plus jamais de triplé", expliquait-il poliment.

Très respectueux, Joaquin n’a pas oublié sa supportrice et lui a offert sa vareuse durant le mois de janvier (preuve à l’appui avec une vidéo publiée tout fraichement par le Real Betis). Une initiative accueillie avec une immense joie par la nouvelle propriétaire de la vareuse floquée du numéro 17.