3-4 : Le Real Madrid éliminé par la Real Sociedad de Januzaj en Coupe du Roi

Le Real Madrid, 19 fois vainqueur de la coupe nationale, a été éliminé 4-3 jeudi dans son stade de Santiago-Bernabeu en quarts de finale de la Coupe du roi par la Real Sociedad.

Les Basques ont pris un léger avantage en première période grâce un but du prodige norvégien de 21 ans prêté par le Real Madrid Martin Odegaard (22e), puis se sont envolés en deuxième période avec un doublé de l'attaquant suédois de 20 ans Alexander Isak (54e, 56e) et une quatrième réalisation de Mikel Merino (69e), malgré les buts tardifs des Brésiliens Marcelo (59e) et Rodrygo (81e) et l'ultime but de Nacho (90e+3) pour le Real Madrid.

Adnan Januzaj a disputé les 45 premières minutes. Thibaut Courtois est lui resté sur le banc.