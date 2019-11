2 coups francs directs pour Messi : "Avec lui, tout est possible"

Avec un triplé de son capitaine Lionel Messi, le FC Barcelone a corrigé Vigo 4-1 lors de la 13e journée de championnat espagnol, et conserve sa première place au classement de la Liga. Après un début de rencontre mal embarqué, Lionel Messi a sauvé le Barça avec un penalty (23e) et deux coups francs directs (45e+1, 48e). Sergio Busquets a inscrit le dernier but pour Barcelone (85e), l'unique but de Vigo a été inscrit par Lucas Olaza (42e).

Grâce à cette victoire, le Barça reprend la première place de la Liga au Real Madrid, qui la lui avait provisoirement subtilisée après sa facile victoire à Eibar (4-0), plus tôt dans la soirée.

"Après avoir perdu, ça fait du bien de gagner, surtout dans une équipe comme la nôtre. Ca a été difficile pour nous, parce qu'ils nous ont pressé très haut, ils nous ont compliqué nos sorties de camp, avec un rythme de jeu très élevé. Mais après, c'est allé mieux. (Quand vous obtenez un coup franc à l'entrée de la surface, vous sentez-vous aussi confiant que pour un penalty?) Presque, oui. Avec Leo (Messi), tout est possible. C'est un exercice qu'il maîtrise à la perfection", a précisé Ernesto Valverde, coach du Barça, après la partie au micro de Movistar.