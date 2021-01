16 passes consécutives : Le FC Séville marque une reconversion collective géniale

Avec sa superstar Lionel Messi de retour de suspension et buteur, le FC Barcelone a renversé la situation en dix minutes, battu 2-1 le Rayo Vallecano (D2) et arraché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Indispensable : de retour après deux matches de suspension, le capitaine argentin du Barça a signé son retour par un but offert sur un plateau par Antoine Griezmann (70e), juste avant le but de la qualification inscrit par Frenkie de Jong sur un ballon parfait de Jordi Alba (80e).

Plus tôt dans la soirée, le FC Séville n'a pas laissé respirer Valence dans l'affiche en théorie la plus équilibrée du jour : les Andalous ont très rapidement pris trois buts d'avance, grâce à un doublé de Luuk de Jong (20e, 33e) et un but de l'ancien du Barça Ivan Rakitic (38e), de quoi sceller leur qualification pour les quarts en un peu plus d'une demi-heure.

La deuxième réalisation du buteur néerlandais est un bijou collectif. Acculé dans sa propre surface, Séville ne s'inquiète pas et construit une phase offensive. Au terme de seize passes, après un débordement sur le flanc gauche, le club andalou se retrouve en position de doubler la mise dans le rectangle adverse. Une opportunité que de Jong s'empresse de conclure.

Maitrise technique, justesse, vitesse et infiltration : tout y est. Un régal.