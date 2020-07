11 joueurs sur le départ : le Real a lancé son opération dégraissage

Le Real ne s’arrête décidément jamais. Alors que le club madrilène est d’ordinaire plutôt actif dans le sens des arrivées, il pourrait profiter de ce mercato estival pour dégraisser un noyau qu’il estime trop plantureux. Selon la presse ibérique, dix joueurs seraient dans la ligne de mire de la direction et donc susceptibles de lever les voiles cet été.

La liste des "pestiférés" contiendrait les noms de Sergio Reguilon, Mariano Diaz, James Rodriguez et de l’inévitable Gareth Bale. Reste à voir si le Gallois, plus connu pour ses pitreries sur le banc que ses prestations sportives cette saison, trouvera preneur au vu de ses exigences salariales (15 millions par an) qu’il ne daigne pas diminuer.

Parmi les autres pions qui ne semblent pas indispensables à Zinédine Zidane, on pointera Brahim Diaz, Borja Mayoral, Alvaro Odriozola et Reinier. Ces quatre joueurs ne seront pas retenus en cas de belle offre. Getafe, entre autres, aurait coché ces noms sur sa short-list.

Óscar Rodríguez et Takefusa Kubo, encore très jeunes, pourraient, eux, être cédés en prêt à des clubs du ventre mou de Liga pour y faire leurs gammes. Le Japonais, convaincant avec Majorque cette saison, est cité à la Real Sociedad.

Reste ensuite le cas Luka Jovic. Transféré pour 60 millions d’euros l’été dernier, le Serbe n’a jamais réellement su faire son trou à la Maison Blanche, ne disputant que 17 petites rencontres (pour deux buts…) avec les Merengue cette saison. Zidane se montrera-t-il patient en lui octroyant une nouvelle chance en tant que doublure de l’inusable Karim Benzema ou décidera-t-il de s’en séparer prématurément ? Affaire à suivre. Une chose est sûre, le Real semble bel et bien avoir entamé son opération dégraissage.