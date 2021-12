100 cas de Covid en Liga, le Real, Barcelone et l’Atletico lourdement touchés : le championnat faussé ?

Ce matin, Marca a dévoilé une liste des cas positifs dans tous les clubs du top en Espagne. Et s’il est difficile de quantifier exactement le nombre de cas positifs qui rongent les noyaux, on dénombre près de 100 tests positifs, joueurs et staff compris.

Et malheureusement, les amateurs de spectacle risquent de devoir ranger leurs desseins au placard puisque parmi les formations les plus touchées figurent trois mastodontes de la Liga : le Real Madrid, l’Atletico Madrid et surtout le FC Barcelone.

Real Madrid :

Du côté de la Maison Blanche, quatre cas de Covid ont été détectés : Courtois, Valverde, Camavinga et Vinicius Jr. Quatre cas "seulement" aurait-on envie de dire mais quatre joueurs importants pour Carlo Ancelotti qui devra donc plus que probablement s’en passer pour le déplacement à Getafe dimanche. Pour rappel, huit autres joueurs, dont, Luka Modric, Gareth Bale et David Alaba, avaient été positifs dans le courant du mois de décembre.

Atletico Madrid :

Longtemps l’une des rares équipes à ne déplorer aucun cas positif, l’Atletico a connu des derniers jours éprouvants et lourds en pertes importantes. Koke, Griezmann, Herrera et João Félix ainsi que le coach Diego Simeone ont en effet été déclarés positifs et louperont donc la venue du Rayo Vallecano. Enfin, si le match a lieu puisque dans les rangs des visiteurs, 17 (!) cas ont été détectés. Le Rayo a ainsi demandé à ce que la partie soit postposée, ne comptant plus que 8 joueurs actifs…

Barcelone :

À Barcelone (où la misère guettait déjà bien avant l’intrusion du Covid), les cas se multiplient à vitesse grand V, les derniers "positifs" en date étant Sergino Dest, Coutinho et Ez Abde. Avant cela, Jordi Alva, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi avaient eux aussi dus être placés à l’isolement. Xavi devra donc se passer de 8 joueurs et composer avec un noyau plus que restreint.