Recordman du nombre de Ballons d’Or et de Souliers d’Or européens, meilleur buteur sur une année civile, sur une saison, de l’histoire de la Liga et du FC Barcelone, joueur ayant porté le plus de fois la tunique blaugrana… Lionel Messi a enchaîné les records durant plus de 20 ans de vie commune avec le Barça. Alors que l’aventure se termine officiellement avec son départ pour le Paris-Saint-Germain, voici 10 records détenus par La Pulga que vous ne connaissez probablement pas.

1. Plus jeune buteur de l’Argentine en Coupe du monde En 2006, Lionel Messi participe à sa première compétition internationale avec l’équipe A de l’Argentine : la Coupe du monde en Allemagne. S’il reste sur le banc lors du premier match de poule où l’Albiceleste s’impose 2-1 face à la Côte d’Ivoire, il joue un quart d’heure durant la deuxième rencontre face à la Serbie-et-Monténégro, le temps de placer un but et un assist. Les Argentins l’emportent 6-0 et Messi devient le plus jeune buteur de sa sélection en Coupe du monde à 18 ans et 357 jours.

2. Seul joueur à avoir marqué un quintuplé en match à élimination directe en Ligue des Champions Le 7 mars 2012, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen, Lionel Messi offre une masterclass aux spectateurs du Camp Nou. Les Espagnols s’imposent 7 buts à 1 et le natif de Rosario plante cinq roses au gardien allemand Bernd Leno, un record à ce stade de la compétition. Deux joueurs ont réussi l’exploit d’inscrire un quintuplé lors des tours préliminaires de la Champions League : le Letton Mihails Miholaps en 1999 et le Tchèque David Lafata en 2014. Le Brésilien Luiz Adriano est le seul à avoir marqué cinq buts en phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2014 avec le Shakhtar Donetsk.

5 images © imago sportfotodienst

3. Meilleur buteur pour un seul club En décembre 2020, Lionel Messi marque son 644e but avec le FC Barcelone et bat le record détenu par le roi Pelé, auteur de 643 buts en 757 rencontres avec le club brésilien de Santos FC. L’attaquant argentin portera son total à 672 réalisations en 778 matches avec le Barça.

4. Plus jeune joueur à remporter trois Ballons d’Or Le 9 janvier 2012, à 24 ans, 6 mois et 17 jours, Lionel Messi rentre dans le club très fermé des joueurs à avoir gagné trois fois le Ballon d’Or. Ils n’étaient que quatre à l’époque : Johan Cruyff, qui a reçu son 3e trophée à 27 ans, Michel Platini à 30 ans et Marco Van Basten à 28 ans. Ils seront rejoints par Cristiano Ronaldo en 2014, alors âgé de 29 ans.

5 images En janvier 2012, Lionel Messi présentait son 3e Ballon d’Or aux supporters du Camp Nou. © Belga Image

5. Seul joueur à avoir marqué en Coupe du monde durant sa dizaine, sa vingtaine et sa trentaine Un autre exploit qui démontre la longévité du sextuple Ballon d’Or. Lionel Messi avait 18 ans lorsqu’il a inscrit son premier but en Coupe du monde en Allemagne en 2006. En marquant à 26 ans en 2014 au Brésil et lors du Mondial russe en 2018, quelques jours après ses 30 ans, le néo-Parisien est devenu le seul joueur à marquer dans sa dizaine, sa vingtaine et sa trentaine en Coupe du monde. À titre de comparaison, en Mondial, Cristiano Ronaldo a marqué son premier à 21 ans, Mirosav Klose à 24 ans et Pelé a planté son dernier but quelques mois de son trentième anniversaire.

6. Seul joueur à avoir reçu le prix de "Meilleur joueur" dans chaque compétition internationale S’il a moins brillé avec sa sélection qu’avec son club, Leo Messi s’est toujours illustré sous le maillot rayé blanc et bleu ciel. Preuve en est : il a reçu le prix du meilleur joueur de chaque compétition internationale à laquelle il a participé. Le désormais ex-Barcelonais a été élu "Meilleur joueur" lors de la Coupe du monde -20 ans en 2005, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, la Coupe du monde 2014 au Brésil et lors des Copa America 2015 (il refusa la récompense après la défaite de l’Argentine en finale face au Chili) et 2021, où il a partagé le trophée avec son nouveau coéquipier, Neymar.

5 images Lors de la Copa America 2021, Messi et Neymar se sont partagé le titre de "Meilleur joueur" de la compétition. © MAXPPP

7. Plus longue série de matches en marquant en Liga Durant la saison 2012-2013, entre la 11e et la 34e journée, Lionel Messi a marqué dans chacune des 21 rencontres qu’il a joué, pour un total de 33 buts. Cette incroyable série s’est arrêtée suite à une blessure qui a fait manquer à l’attaquant argentin 6 des 9 derniers matches de championnat. Pas de quoi enrayer la machine barcelonaise, qui termina l’exercice en tête du classement avec 100 points au compteur, soit 15 d’avance sur son dauphin et éternel rival, le Real Madrid.

8. Détenteur de la photo de sport la plus likée sur Instagram Influent sur le terrain, l’Argentin l’est aussi en dehors. Quand le capitaine de l'Albiceleste pose aux côtés du trophée de la Copa America 2021, tournoi remporté en juillet dernier, Instagram s’emballe. La photo compte plus de 21 millions de likes et devient la publication de sport cumulant le plus de réactions du réseau social. Elle dépasse alors la photo de Cristiano Ronaldo en hommage à l’autre idole argentine, Diego Maradona, qui comptabilise "seulement" 18,8 millions de réactions.

9. Joueur comptant le plus de 'victimes' en Liga En 17 saisons de Liga, Lionel Messi a fait trembler les filets aux quatre coins de la péninsule ibérique. Au total, la Pulga a trompé les défenses de 38 clubs différents. À ce classement, ses plus proches poursuivants sont à trois longueurs : la légende de la Roja et du Real Madrid, Raúl González et le buteur basque récemment retraité, Aritz Aduriz.

10. Seul joueur à avoir marqué et donné l’assist dans toutes les compétitions sur une saison La saison 2011-2012 a été la plus prolifique de la carrière de l’attaquant argentin. Auteur de 73 buts et 34 assists en 60 matches officiels, Leo Messi était au sommet de son art. Et petit exploit dans l’exploit, le désormais ex-Barcelonais a marqué un but et donné une passe décisive dans les six compétitions auxquelles son club a participé : la Liga, la Coupe d’Espagne, la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs.

5 images La saison 2011-2012 a été la plus prolifique de l’attaquant argentin, auteur de 73 buts et 34 assists avec le FC Barcelone. © AFP ImageForum