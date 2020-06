1 but et 2 assists : Messi guide Barcelone vers le succès à Majorque

Le FC Barcelone n'a pas manqué son retour à la compétition en s'imposant 0-4 sur le terrain de Majorque samedi soir lors de la 28e journée de Liga, la première depuis l'interruption du championnat espagnol en raison de la pandémie de coronavirus.

>>> LIRE AUSSI : Malgré le huis clos, un fan de Messi monte sur la pelouse pour un selfie

Pour son premier match après l'interruption du championnat à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, le FC Barcelone pouvait compter sur Lionel Messi qui avait manqué deux entraînements en raison d'une légère contracture au quadriceps droit. Le Barça récupérait également Luis Suarez qui avait été opéré au ménisque externe du genou droit le 12 janvier dernier. L'Uruguayen débutait la rencontre sur le banc.

Les Catalans démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues et il ne fallait que 65 secondes à Vidal pour donner l'avance à Barcelone. Malgré ce but rapide, les 'Blaugrana' étaient mis en difficulté par Majorque et pouvaient compter sur un but de Martin Braithwaite pour se donner un peu d'air (37e).

En deuxième période, le club catalan entérinait sa victoire avec deux nouveaux buts inscrits par Jordi Alba (79e) et Lionel Messi (90e+3). Au classement, Barcelone (61 points) prend provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid en tête de La Liga. Les Madrilènes, avec Thibaut Courtois et Eden Hazard, reçoivent Eibar dimanche à 19h30.

Trois autres matches se sont disputés ce samedi. L'Espanyol Barcelone a pris le dessus sur Alaves (2-0) et la Villarreal et Valladolid se sont imposés respectivement au Celta Vigo (0-1) et à Leganes (1-2).