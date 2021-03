Les compétitions de la ConIFA : Késako ?

Dans un peu plus de 2 mois (le 9 juin) aura lieu, la Coupe d'Europe de la ConIfa (si les conditions sanitaires le permettent), mais concrètement qu'est ce que représente cette organisation avec ce genre d'événement ? On parle peu de la ConIFA et pourtant, elle permet, via ces compétitions, à de nombreux amateurs du ballon rond de participer à des grandes rencontres internationales et à certaines Nations et/ou peuples d’avoir une certaine reconnaissance suite à leurs résultats et à leurs possibles victoires lors de ces rassemblements. Malheureusement, il manque encore un véritable coup de projecteur sur les compétitions organisées par la ConIFA, qui leur permettrait d'avoir un peu plus de visibilité ainsi qu'aux participants.

L’année dernière aurait dû se dérouler la 4e édition de la Coupe du Monde de la ConIFA. Comme la plupart, des compétitions sportives, elle a été annulée à cause de la pandémie que nous connaissons tous. Cette compétition se déroule tous les 2 ans depuis 2014 avec pour l’instant 3 vainqueurs différents : le Comté de Nice pour la 1ère édition, l’Abkhazie (État situé entre les montagnes du Caucase et les bords de la mer Noire qui a déclaré son indépendance de la Géorgie en 1992, reconnu par quelques pays seulement dont la Russie) en 2016 et enfin la Ruthénie subcarpathique (région d’Europe centrale située dans l’ouest de l’Ukraine et peuplée par différents groupes ethniques) en 2018.

Cette année ce sera la 4e édition de la Coupe d’Europe de la ConIFA qui devrait se dérouler à Nice du 9 au 19 juin 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Cette compétition a lieu, elle aussi, tous les 2 ans mais les années impaires cette fois-ci afin d’éviter les doublons. L’équipe de Padanie de football (sélection de joueurs professionnels de l’Italie du Nord organisée par la Lega Federale Calcio Padania fondée en 1998) a gagné les 2 premières éditions en 2015 et 2017 avant de laisser sa couronne à l’Ossétie du Sud (qui représente les Ossètes qui vivent en Ossétie du Sud, région du centre nord du territoire géorgien) en 2019. Mais concrètement que signifie cet acronyme "ConIFA" ? C’est tout simplement la Confédération des associations de football indépendantes (en anglais "The Confederation of Independent Football Associations") ou ConIFA donc. Elle a été créée le 7 juin 2013 et prend la place de la Viva World Cup.

La Viva World Cup était une compétition de football, créée en 2006 et disparue en 2013, durant laquelle s’affrontaient des fédérations non affiliées à la FIFA. Pour ce qu’il en est de la ConIFA, c'est à peu près pareil, elle est composée d’équipes symbolisant des États non reconnus, des nations et des peuples non représentés, des autonomistes, des minorités et des apatrides qui ne sont pas affiliés à la FIFA. C’est donc sur le même modèle et surtout pour combler la perte de la Viva World Cup qu’a été créée la ConIFA. Elle est basée à Luleå, en Suède et est à l’heure actuelle dirigée par l’ancien arbitre international suédois, Per-Anders Blind.

Il existe d’autres compétitions organisées par la ConIFA telles que la Coupe de l’Unité Mondiale (créée en 2016) ou bien encore la Coupe du patrimoine de l’Atlantique (depuis 2019). A l’avenir, d’autres devraient voir le jour avec la création de compétitions par continent (Coupe d’Afrique/Amérique/Asie/Océanie de football ConIFA). On peut citer différentes régions/peuples qui ont participé avec leur équipe à une des 2 compétitions majeures organisées par la ConIFA : l’Ile de Man, le Pays Sicule, Chypre du Nord, les Araméens, le Haut-Karabagh et biens d’autres.

En organisant des compétitions pour des sélections qui ne sont pas membres de la FIFA et/ou non reconnues par la Communauté Internationale, la ConIFA permet à des joueurs amateurs de participer à des événements sportifs internationaux et de vivre une expérience de professionnel tout en promouvant leur culture à l’étranger. Le temps de la compétition, ces sélections retrouvent une certaine reconnaissance grâce au sport et plus particulièrement au football.

Peut-être y verra-t-on un jour une équipe Wallonne et/ou Flamande devenir championne d’Europe et/ou championne du Monde de la ConIFA ? L'idée ne semble pas si saugrenue quand on y pense. Affaire à suivre donc...