Joao Miranda de retour au Sao Paulo FC

Joao Miranda , 36 ans, ex-défenseur de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan, va rejouer au Sao Paulo FC 10 ans après l’avoir quitté, a annoncé mercredi ce club avec qui il a remporté trois titres nationaux consécutifs de 2006 à 2008. Miranda a été l’un des tous meilleurs défenseurs en Liga mais aussi en Europe lors de son passage à l’Atlético.

"Triple champion brésilien et idole des supporters, Miranda est de retour et a signé un contrat jusqu’au 31 décembre 2022", a tweeté le club qui a terminé quatrième du dernier "Brasileirao". Après un premier passage réussi entre 2006 et 2011, Joao Miranda revient dans un club où il s’est véritablement épanoui avant de retourner en Europe après son échec avec le FC Sochaux (2005-2006) avec le succès que l’on connaît.

Formé au Coritiba, club du sud du Brésil, Miranda a fait ses débuts dans le football européen au FC Sochaux mais est rapidement retourné dans son pays, tout d’abord en prêt pour remplacer numériquement Diego Lugano, au Sao Paulo FC (2006-2011), avant d’y signer un nouveau contrat et prendre part au fabuleux triplé de 2006 à 2008.

Mais c’est à l’Atlético Madrid de Diego Simeone que Miranda a vraiment explosé au plus haut niveau (2011-2015), remportant notamment l’Europa League en 2012 et la Liga en 2014 en formant une des meilleures charnières centrales d’Europe avec l’Uruguayen Diego Godin. Cette année somptueuse restera, malgré tout, marquée par la défaite en Ligue des Champions (4-1) contre le Réal de Madrid.

Il a ensuite rejoint l’Inter Milan (2015-2019) pour 15 millions d’euros (12 millions + 3 de bonus), avant de partir pour la Chine. Miranda faisait partie de l’effectif du Jiangsu FC qui a mis la clé sous la porte fin février à cause de graves problèmes financiers trois mois après avoir été sacré champion de Chine.

International brésilien à 58 reprises, il était titulaire aux côtés de Thiago Silva lors du Mondial 2018, en Russie, où la Seleçao a été éliminée en quarts de finale par les Diables Rouges. Au Sao Paulo FC, entraîné par l’ex-attaquant argentin Hernan Crespo, il retrouvera un autre joueur expérimenté de l’équipe nationale, Dani Alves, 37 ans.