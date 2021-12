Covid et football : où en sont les principaux championnats étrangers ?

Bientôt deux ans. Deux ans que la pandémie a envahi notre quotidien. Télétravail, école à la maison, couvre-feu ou autre bulle sociale font désormais partie de notre vocabulaire. Mais la pandémie a aussi bousculé le quotidien des amoureux de sport et de football : entre report des matches, stars absentes pour cause de Covid ou rencontres à huis clos, ce satané virus n’en finit pas de nous en faire voir de toutes les couleurs. Mais où en sont les principaux championnats étrangers à l’aube des fêtes de fin d’année ? Petit état des lieux.

Treize rencontres ont été reportées à ce jour, le pays étant très touché par le variant Omicron. Du 13 au 19 décembre, 90 joueurs ont été testés positifs, soit plus du double que la semaine antérieure et ses 42 cas.

Boris Johnson , Premier ministre, a été clair. "Je me réserve la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le public, la santé publique et nos services de santé". Selon le Telegraph, il ne fait presque aucun doute que le huis clos fera son retour en Angleterre.

Heureusement que tout va bien sur le plan sportif pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Solide leader en Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League, les Madrilènes ont de la marge. Et tant mieux pour eux…

Depuis quelques jours, la Casa blanca est fortement touchée par le Covid puisque sept joueurs ont été testés positifs. Qui ? Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin et Isco. D’autres équipes sont également touchées comme Osasuna, le Betis, l’Athletic Bilbao, Valence et Alavés.

La Liga a décidé de réagir ce lundi en établissant plusieurs points : staffs et joueurs devront se faire tester tous les jours ; les joueurs partis plus de trois jours pendant les fêtes et les transferts entrants devront faire un test PCR et enfin la possibilité de ne reporter qu’un match qui devra impérativement se jouer avant mars.

En première division espagnole, 95% des joueurs sont vaccinés.