Coupe de France : Un PSG réaliste élimine le LOSC facilement

Le PSG s’est qualifié contre le LOSC et continue son parcours en Coupe de France. Victoire 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé rentré en cours de match pour suppléer Mauro Icardi blessé à la demi-heure de jeu. Ce huitième de finale avait des allures de finale entre les deux premiers du championnat français. L’affrontement a rapidement tourné en faveur du club parisien malgré plusieurs occasions ratées par les attaquants lillois. Prochaine étape pour les joueurs de Mauricio Pocchetino ? Les quarts de finale.

Le match a commencé très fort avec une grosse occasion pour Burak Yilmaz et les Lillois, peu en réussite ce soir, dès la 5e minute de jeu. Au duel avec Keylor Navas, après s’être infiltré dans la défense parisienne, l’attaquant des "Dogues" a buté sur le portier costaricien qui avait rapidement plongé au sol. Seulement quelques minutes après, Angel Di Maria, bien lancé sur son côté droit, délivrait un centre rentrant dans la surface de réparation. A la réception, Mike Maignan et Tiago Djalo se loupaient permettant à Icardi de pousser le ballon au fond du but, vide.

Après le but parisien, le rythme du match retombait jusqu’à la demi-heure de jeu. Et c’est une nouvelle fois, Yilmaz qui, servi dos au but, à l’entrée de la surface de réparation, contrôlait le cuir avant d’enchaîner d’une frappe puissante en pivot. Son ballon venait alors s’écraser sur la barre d’un Navas qui semblait battu cette fois-ci.

La blessure d’Icardi quelques minutes après cette action obligea Pocchetino à faire rentrer son attaquant vedette, Mbappe, resté sur le banc pour l’occasion. Le natif de Bondy n’a eu besoin que de quelques minutes pour s’infiltrer dans la surface de réparation adverse et déborder son défenseur direct, Mehmet Zeki Çelik, alors obligé de faire faute. Penalty transformé par ses soins grâce à un tir en force qui trompait Maignan, pourtant parti du bon côté (40e). Les joueurs du PSG pouvaient alors rentrer au vestiaire avec le sentiment du devoir accompli dans cette première période.

Au retour des vestiaires, le jeu se faisait plus calme avec beaucoup moins d’intensité que lors du premier acte et les parisiens se dirigeaient tranquillement vers un succès pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le suspens redescendait petit à petit jusqu’à la 75e minute. Après un contrôle trop long, Jérémy Pied, sur son côté droit, parvenait à éviter le corner, mais son centre était contré de la main par Layvin Kurzawa. Penalty pour les joueurs de Christophe Galthié donc. Yusuf Yazici se chargeait de le tirer, mais sa frappe était parfaitement bien repoussée par Navas, qui avait plongé du bon côté, sur son côté gauche ! Après Lionel Messi et Barcelone, c’est un deuxième penalty arrêté par le gardien parisien d’affilée !