Alphonso Davies (Bayern Munich) nommé ambassadeur de l'ONU pour les réfugiés

Né dans un camp de réfugiés au Ghana après que ses parents aient fui la guerre civile au Libéria, Alphonso Davies est arrivé au Canada à l'âge de 5 ans. Pour le latéral gauche du Bayern de Munich, il s'agit donc finalement d'un engagement très sérieux qui rejoint son propre vécu. Avec ce nouveau rôle, Davies devient le premier footballeur et le premier Canadien à être nommé Ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR ou UNHCR pour Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). Grâce à ce statut, le footballeur veut soutenir le programme de l'ONU qui vient en aide aux personnes déplacées.

Je suis fier de rejoindre l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en tant qu’Ambassadeur de bonne volonté. Mon propre vécu me donne envie de m’engager en faveur des réfugiés, de faire connaître leurs parcours et de contribuer à améliorer concrètement leur vie

Alphonso Davies a une histoire personnelle à la fois riche et complexe. Sa double nationalité en est le reflet. D'origine Libérienne, il a été naturalisé Canadien en 2017. Et c'est bel et bien au Canada qu'il a fait ses premières armes de footballeur. Après avoir joué au sein de plusieurs équipes d'Edmonton, il rejoint en 2015 le centre de formation des Whitecaps de Vancouver. En 2016, il intègre l'équipe réserve avant d'être rapidement promu en équipe première. En 2018, c'est le grand saut. Départ en Europe, direction le Bayern de Munich, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions l'été dernier.

C'est d'ailleurs en 2020 que le jeune défenseur avait déjà commencé à utiliser son influence grandissante pour collecter des fonds au bénéfice des réfugiés. Avec Asmir Begović (gardien de but à l’AC Milan), lui aussi ancien réfugié, les 2 joueurs ont organisé un tournoi d'esport (football en ligne) afin de lever des fonds pour le HCR en vue de la lutte contre la Covid-19. Après cela, Davies a rejoint cette année le lancement de la campagne orchestrée par le gouvernement canadien et intitulée "Together for Learning" (Ensemble pour l’Apprentissage en français) qui vise à promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour les réfugiés à travers le monde.

Je veux expliquer au grand public combien il est important d’aider les réfugiés, où qu’ils se trouvent, dans des camps ou en ville, dans les pays voisins d’un conflit ou dans des pays de réinstallation comme le Canada. Les réfugiés ont besoin de notre soutien pour survivre, mais aussi d’un accès à l’éducation et aux sports, afin de réaliser leur potentiel et de véritablement s’épanouir

A l'heure d'aujourd'hui, il est considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux mais aussi comme l'un des meilleurs jeunes talents, tout poste confondu, au monde. Capable de jouer sur tout le flanc gauche de son équipe (défenseur, milieu, ailier), il peut aussi dépanner à droite. Phénomène de précocité, il détient plusieurs records avec l'équipe masculine nationale du Canada. Le 13 juin 2017, alors âgé de 16 ans, il fait ses débuts avec la sélection Canadienne, devenant ainsi le plus jeune joueur canadien à devenir international dans son pays. Toujours en 2017 et toujours âgé de 16 ans, il devient aussi le plus jeune buteur de l'équipe nationale du Canada lors de la Gold Cup. Il détient un autre record en MLS en étant le premier joueur né au XXIe siècle à disputer une rencontre dans la première division du championnat nord-américain.

Actuellement en Floride avec l'équipe nationale du Canada (qui continue sa préparation pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Quatar pour la zone Concacaf), Alphonso Davies et ses coéquipiers affronteront les Bermudes ce vendredi.