Zouma et Kepa se loupent : Chelsea prend un but ridicule contre Southampton

Chelsea recevait Southampton ce samedi après-midi pour le compte de la cinquième journée de Premier League.

L’armada offensive des Blues a fait le travail (doublé de Timo Werner et but de Kai Havertz), au grand soulagement, croyait-on, de Kurt Zouma et Kepa Arrizabalaga. En effet, à la 57e minute de jeu, le défenseur et le portier de l’équipe entrainée par Frank Lampard se sont totalement loupés sur un ballon apparemment anodin.

La remise du Français est trop courte, la sortie de l’Espagnol complètement à côté de la plaque : Che Adams en profite et pousse le ballon au fond des filets de la formation visitée. Cette égalisation (2-2) aura ensuite été 'sauvée' par Havertz, auteur du 3-2 sur l’action suivante.

Mais les Blues ont craqué en fin de partie, encaissant un dernier but dans les arrêts de jeu. Chelsea est provisoirement bloqué au sixième rang, Southampton au dixième.