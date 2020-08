Ziyech, Werner, Chilwell : Chelsea repasse au bling-bling et se surprend à rêver du titre

Un lot de consolation qui ne satisfait entièrement pas l’insatiable appétit du sulfureux président londonien Roman Abramovitch. Ce qu’il veut, lui, c’est retrouver les sommets, et vite. Depuis le début des années 2000, Chelsea était l’une des places fortes du football anglais et selon les dires du président, il doit le redevenir.

Février 2019. Chelsea est cueilli à froid, frappé de plein fouet par le fair-play financier et donc interdit de transfert pour les deux mercatos qui suivent. Deux ans après leur dernier titre, les Blues s’apprêtent à vivre une saison de transition, tiraillés entre la volonté de dégraisser un noyau pléthorique et celle de venir jouer les trouble-fêtes dans la course aux strapontins européens. Au final, cette saison 2019-2020, disputée sans Eden Hazard qui a succombé au charme de la diva madrilène, est meilleure qu’escomptée puisque les Blues terminent à la 4e place et sont donc qualifiés pour la Ligue des Champions.

Ziyech, premier transfert entrant

Dès février, les Blues officialisent l’arrivée Hakim Ziyech, le maestro de l’Ajax et l’un des principaux instigateurs de la formidable épopée batave en Ligue des Champions la saison précédente. Le Marocain débarque contre 40 millions d’euros et vient garnir les rangs de Chelsea dès juillet.

A partir de là, la boîte de pandore est ouverte et le chéquier d’Abramovitch prêt à carburer à plein régime. Timo Werner est la prochaine cible, dont le nom est entouré d’un feutre rouge sur la liste. Courtisé par plusieurs grosses écuries européennes, le jeune Allemand cède finalement aux sirènes de Chelsea et s’engage avec les Blues. Il vient garnir un contingent offensif qui prend lentement forme.

Reste alors à renforcer un secteur défensif jugé friable par beaucoup d’observateurs. Les Blues jettent finalement leur dévolu sur Ben Chillwell, solide défenseur de 23 ans qui arrive en provenance de Leicester. Les caisses se vident lentement, 45 nouveaux millions sont déboursés, mais la recrudescence du Chelsea bling-bling prend lentement forme.

D’autant plus que les Londoniens, boostés par ces quelques transferts prestigieux, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Kai Havertz, la pépite de Leverkusen, annoncée proche de Stamford Bridge depuis des lustres, pourrait venir donner encore un peu plus d’attrait au secteur offensif. Thiago Silva, laissé libre par le PSG, devrait, lui, s’engager avec les Blues et venir livrer un coup de main en défense grâce à son expérience et son sens du placement.

Si tout cela se concrétise, Frank Lampard pourrait mettre sur pied ce dispositif.

Kepa – Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, Chilwell - Kanté, Mount, Havertz – Werner, Pulisic, Ziyech

De quoi directement retrouver les sommets et le titre ? N’allons peut-être pas trop vite en besogne, Liverpool et City semblent avoir pris un peu d’avance ces derniers mois. Mais si la mayonnaise prend, ce Chelsea-là, forgé sur un collectif solide cher à Lampard, et renforcé par le talent d’indivualités, pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Le quatuor offensif Havertz-Pulisic-Werner-Zyiech a fière allure. Reste l’inconnue Kepa. Restera ou restera pas ?