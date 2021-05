Young ne comprend toujours pas Manchester United : "Incroyable d’avoir vendu Lukaku"

Ashley Young a connu Romelu Lukaku à Manchester United et à l’Inter. Pour l’international anglais, le meilleur buteur de l’histoire des Diables était déjà très performant à Old Trafford.



"Je l’ai dit à l’époque, je ne comprends pas la décision de vendre Lukaku. C’est une décision incroyable", à Sky Sports. "Qu’il l’ait fait rapidement ou non, Romelu a prouvé que beaucoup de personnes avaient tort. Il a travaillé incroyablement dur."



Ce travail a payé et lui a permis de balayer bon nombre de critiques. "On a dit qu’il était trop lourd qu’il ne pouvait pas faire ceci ou cela. Il a battu un record et est entré dans l’histoire en Italie. Il a été incroyable pour le club".

"Pour moi, il était déjà fantastique en Premier League", tranche Ashley Young qui sait de quoi il parle. Les deux joueurs se sont côtoyés à United pendant deux saisons. Ils ne se sont quittés que l’espace de six mois, le temps pour l’Anglais de rejoindre à son tour Milan.



Et même s’il ne comprend pas le choix de ses ex-dirigeants, il est convaincu que Big Rom a pris la meilleure option. "Partir, faire face à un autre défi, je pense que c’était le bon choix pour lui. Il mérite tous les éloges qu’il reçoit".



Lukaku a rapidement pris ses marques en Série A, il a encore franchi un palier cette saison. Pion incontournable de Conte, il a porté l’Inter vers le titre avec ses 21 buts, ses 9 assists et son impact dans le jeu.