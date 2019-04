Wolverhampton s'impose à Watford, frayeur pour Odoi

Wolverhampton s'est imposé 1-2 à Watford, samedi, dans le cadre de la 36e journée du Championnat d'Angleterre de football. Leander Dendoncker a disputé l'ensemble de la rencontre dans le camp victorieux. Christian Kabasele est monté à un quart d'heure de la fin pour Watford.



Diogo Jota a été le grand artisan du succès des 'Wolves'. Le Portugais a offert à Jimenez le ballon de l'ouverture du score (41e) et inscrit le but de la victoire (77e). Gray avait provisoirement égalisé (49e). Wolverhampton, 54 points, est septième. Watford, 50 points, partage la huitième place avec Everton.



Les 'Toffees' ont été tenus en échec (0-0) sur la pelouse de Crystal Palace, où Christian Benteke a joué tout le match et Michy Batshuayi est resté sur le banc. Crystal Palace, 43 points, est quatorzième. Fulham, déjà relégué, a battu 1-0 Cardiff grâce à un but de Babel (79e). Titularisé chez les locaux, Denis Odoi a dû quitter le terrain peu avant la demi-heure.



Le latéral a perdu connaissance après avoir reçu un coup de pied dans la gorge involontaire de son coéquipier Maxime Le Marchand. Odoi s'est écroulé sur la pelouse et a été évacué après une dizaine de minutes. Après la rencontre, son entraîneur Scott Parker s'est montré rassurant quant à son état. Fulham, dont c'est la troisième victoire de suite, est avant-dernier avec 26 points. Cardiff, 31 points, est 18e et premier relégable.