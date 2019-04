Les positions se resserrent dans le championnat anglais pour la course à l'Europe. Ils sont 4 clubs (Arsenal, Tottenham, Manchester United et Chelsea) à se battre pour la 3ème place. Manchester United tentera ce mardi de se défaire de Wolverhampton dans le cadre de la 33ème journée de Premier League.

Après l'euphorie des débuts, les Red Devils sont dans une passe une peu plus compliquée. Bien que vainqueurs face à Watford ce week-end, tout n'a pas été simple pour les hommes de Solskjaer. Cette victoire contre le cours du jeu, grâce à l'ouverture du score de Rashford sur une contre-attaque puis un but de raccroc de Martial, a au moins permis à Man U de rester dans la course.



Absent avec les Diables et face à Watford, Romelu Lukaku est de retour dans le onze de base. Leander Dendoncker est lui confirmé, comme depuis le début de l'année, dans l'entrejeu des Wolves.