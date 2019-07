Wolverhampton et Dendoncker battent City et De Bruyne au PL Asia Trophy

Wolverhampton Wanderers a battu aux tirs au but (0-0, 3-2) Manchester City en finale du Premier League Asia Trophy samedi à Shanghai. Leander Dendocker a joué 80 minutes avec les Wolves et Kevin De Bruyne une mi-temps avec le Citizens. Ce tournoi amical mettait aux prises quatre clubs de Premier League avec Newcastle et West Ham.

Touché au visage dans un choc en début de match, le gardien des Wolves Rui Patricio a été le héros de la rencontre. Lors de la séance de tirs au but, le Portugais a stoppé les envois d'llkay Gündoan, David Silva et Lukas Nmecha ety Raheem Sterling a manqué le sien.

Newcastle United a pris la troisième place grâce à sa courte victoire 1-0.