Wolfsburg et ses Belges s'écroulent à Hoffenheim, Depoitre et Huddersfield gaspillent

Wolfsburg a réalisé un nouveau faux pas dans sa course au maintien samedi en repartant groggy de Hoffenheim (3-0) lors de la 26e journée de Bundesliga. Divock Origi, qui n'a marqué que deux fois depuis le début du mois de novembre, était titulaire au même titre que Koen Casteels mais a été remplacé après seulement 42 minutes. Landry Dimata est quant à lui monté au jeu à la 54e minute.

Incapables de réagir suite aux buts de Nico Schulz (18e), Serge Gnabry (77e) et à un but contre son camp de Joshua Guilavogui (80e), les Loups restent sur un bien mauvais 2 sur 18 en championnat. Au classement Wolfsburg est 15e avec 25 points, autant que Mayence, 16e et premier relégable.

En Angleterre, Huddersfield a laissé passer une bonne chance de se donner de l'air en deuxième partie de classement en n'obtenant qu'un nul 0-0 face à Swansea lors de la 30e journée de Premier League. Les Gallois se sont en effet retrouvés très vite à 10 suite à l'exclusion de Jordan Ayew (11e). Ils sont toutefois parvenus à résister aux offensives de Huddersfield où Laurent Depoitre est monté au jeu à la 78e minute. Huddersfield est 15e du championnat avec 31 points.

Toujours privé de Nacer Chadli, West Bromwich Albion reste scotché à la dernière place du classement avec 20 points. WBA s'est incliné 1-4 contre Leicester. Salomon Rondon avait donné de l'espoir aux siens en marquant après 8 minutes mais Jamie Vardy (21e), Riyad Mahrez (62e), Kelechi Iheanacho (76e) et Vicente Iborra (90e+4) ont renversé la vapeur.

Enfin Burnley ne semble pas souffrir de l'absence de Steven Defour. Les 'Clarets' ont dominé West Ham 0-3 grâce à des buts d'Ashley Barnes (66e) et Chris Wood (70e et 81e). Burnley est 7e de Premier League avec 43 points.