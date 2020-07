Wigan, vainqueur de la Cup en 2013 avec Roberto Martinez, sous administration judiciaire

Wigan Athletic, club de la deuxième division anglaise, rencontre de gros problèmes financiers. Différents médias anglais rapportent mercredi que le 14e du Championship a demandé à être placé sous administration judiciaire. L’English Football League (EFL), a indiqué que le club risque de ce fait un retrait de 12 points au classement.

Le vainqueur de la FA Cup 2013 avec à sa tête Roberto Martinez, désormais sélectionneur des Diables rouges, est le premier club anglais à effectuer cette démarche depuis la crise liée au coronavirus. Les "Latics" sont à la recherche de nouveaux investisseurs. Les curateurs ont indiqué que les objectifs immédiats sont de faire en sorte que le club termine la saison et de trouver des parties intéressées à sauver le club. Selon les règles de l’EFL, les équipes qui demandent à être placées sous administration judiciaire risquent douze points de pénalité. Dans ce cas, Wigan plongerait de la 14e à la dernière place (24e), à 4 points du maintien, avec six rencontres encore à disputer. Wigan Athletic a été repris le mois passé par Next Leader Fund LP, une société aux mains de l’homme d’affaires de Hong Kong Au Yeung Wai Kay.