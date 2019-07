West Ham recrute le Français Sébastien Haller pour un montant record

L'attaquant français de l'Eintracht Francfort Sébastien Haller a été transféré à West Ham pour cinq saisons et devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club anglais, ont annoncé les "Hammers" via communiqué mercredi.

Le montant de la transaction serait de 50 millions d'euros (£45 M) selon la presse anglaise, soit quatre millions de plus que le précédent record de West Ham, qui était de 46 millions d'euros (£42 M) pour le transfert de Felipe Anderson de la Lazio Rome, en 2018.

"West Ham United est heureux d'annoncer l'arrivée du prolifique attaquant français Sébastien Haller, la recrue la plus chère du club", a déclaré la formation londonienne.

Le joueur de 25 ans, qui a rallié l'Angleterre pour cinq ans plus une année en option, a inscrit 20 buts en 41 apparitions dans le championnat d'Allemagne pour l'Eintracht Francfot la saison passée.

Formé à Auxerre, passé par Utrecht, et régulièrement appelé en équipes de France de jeunes, Sébastien Haller devra pallier le départ de l'avant-centre vedette des "Hammers", l'Autrichien Marko Arnautovic, qui s'est engagé auprès du club chinois Shangai SIPG.

"Je me sens vraiment bien. Je pense que c'est une chance pour moi d'être ici. Ça veut dire beaucoup (d'être le joueur le plus cher de l'histoire du club, ndlr). Cela prouve que le club me voulait depuis un moment", a déclaré le joueur sur le site web du club de l'est de Londres.

"J'ai senti une vraie volonté de me faire signer ici, donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix. (...) Je peux vous assurer que je me donnerai à 100% pour ce club, parce que le club m'a donné sa confiance. Donc je vais essayer de lui rendre la pareille chaque jour, à chaque match", a jouté l'attaquant.

Durant ses deux années à l'Eintracht Francfort, Haller a disputé 75 matches et a marqué 32 buts.

Auparavant, il avait également effectué un passage apprécié au FC Utrecht, où il avait totalisé 51 réalisations en 98 rencontres, avant de rallier l'Allemagne.

L'attaquant français est la troisième recrue estivale de West Ham, après les arrivées du milieu de terrain espagnol Pablo Fornals et des gardiens de but Roberto et David Martin.

Haller n'intègrera pas le groupe de Manuel Pellegrini jusqu'à ce que les "Hammers" reviennent de Chine, où ils disputent actuellement la Premier League Asia Trophy.