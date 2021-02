Mbaye Diagne est arrivé en toute fin de mercato d’hiver à West Bromwich sous forme de prêt depuis Galatasaray. Et pour son quatrième match, il a marqué les esprits avec un but aussi rapide qu’important. Les deux équipes ont partagé l'enjeu 1-1, ce qui permet à Manchester City de prendre un peu plus le large en tête avec désormais sept points d'avance.

Après seulement une minute et vingt secondes, bien placé dans le rectangle il a mais aussi et surtout face à Manchester United. La rencontre est encore en cours et c’est 1-1 après l’égalisation de l’inévitable Bruno Fernandes.

Diagne avait marqué les esprits en Belgique en novembre 2019 après avoir "volé" un penalty important à Vanaken face au PSG avant de le manquer alors qu’il aurait été synonyme d’une égalisation en fin de rencontre. Le Club de Bruges a ensuite vendu le joueur à Galatasaray.