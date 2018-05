Wenger dévoile ses deux plus grands regrets avant son dernier match avec Arsenal

Arsène Wenger va disputer ce dimanche face à Huddersfield son dernier match à la tête d'Arsenal. Il s'agira de la 1235e rencontre avec les Gunners pour l'Alzacien, arrivé au club en 1996 et capable de remporter trois Premier League et 7 FA Cup.

Avant de quitter 'son' club, Wenger s'est livré sur ces longues années devant les caméras de BT Sport. Il a notamment évoqué ses deux plus grands regrets. "Mon plus grand regret est de ne pas avoir remporté la Ligue des Champions avec Arsenal. Nous étions pourtant à 13 minutes d'y arriver", a d'abord révélé Wenger, faisant référence à la finale de 2006 perdue 2-1 contre Barcelone et jouée en infériorité numérique à partir de la 18e minute.

Le deuxième regret est en revanche plus récent. "C'est peut-être la façon dont nous avons été sortis contre l'Atletico Madird en demi-finale d'Europa League. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment nous avons fait à perdre cette double confrontation. Nous aurions dû faire la différence à l'aller."

Wenger a également parlé de ses débuts avec Arsenal. "Quand je suis arrivé, je me suis dit : si cela se passe bien, je vais rester trois ans. Mon objectif immédiat était d'arriver à la fin de l'année... quand on voyait les titres à mon arrivée, j'ai dû faire face à beaucoup de scepticisme."