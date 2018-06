Wayne Rooney quitte la Premier League après 16 saisons

L'ancien joueur de Manchester United et d'Everton, Wayne Rooney s'est engagé avec DC United, club de Washington qui évolue en MLS.

L'ancien international anglais a signé un contrat de trois ans et demi, rapporte le site internet de DC United.

Selon le Washington Post, DC United aurait accepté de payer un montant de transfert non spécifié au club d'Everton où l'attaquant de 32 ans évoluait la saison écoulée.

"Venir aux USA me permet de satisfaire une autre ambition dans ma carrière. J'ai encore faim de succès et je vais me donner à 100% pour ce club", a réagi Rooney.

Rooney, qui était déja venu il y a un mois pour s'entretenir avec les dirigeants et visiter le nouveau stade, ne pourra jouer qu'à partir de l'ouverture du mercato américain, soit le 10 juillet.

Le club espère que l'ancien leader de Manchester United pourra commencer à s'entraîner avec ses nouveaux partenaires dès la fin de la semaine.

Wayne Rooney avait marqué 253 buts en 13 saisons pour ManU avant de rejoindre Les Toffees pour un an, inscrivant 11 buts mais aucun depuis le début de l'année.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre est le dernier grand nom en date à franchir l'Atlantique, comme l'ont fait avant lui ses compatriotes David Beckham (Los Angeles Galaxy) et Franck Lampard (New York City FC) ou encore le Suédois Zlatan Ibrahimovic, toujours en activité avec les Los Angeles Galaxy.