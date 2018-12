Watford et Christian Kabasele partagent à Everton

Présent sur la pelouse durant les 90 minutes avec Watford, Christian Kabasele est revenu de son déplacement à Everton avec un partage 2-2 (mi-temps : 1-0) pour le compte de la dernière rencontre de la 16ème journée de Premier League lundi.

Watford était mené à la mi-temps sur un but de Richarlison dès le quart de jeu (1-0). Coleman, contre son camp, avait permis à Watford de rétablir l'égalité (1-1) à la 63ème minute. C'était le début de quatre minutes de spectacle avec un second but pour Watford à la 65ème par Doucoure (1-2).

Christian Kabasele commettait une faute sur Mina provoquant un penalty pour Everton, mais Gylfi Sigurdsson voyait son envoi arrêté par Ben Foster, le gardien de Watford. Si Kabasele recevait un carton jaune à la 72ème, Everton finissait par égaliser dans les arrêts de jeu, à la 96ème, par Digne (2-2). Watford reste sur une série de 6 matches sans succès.

Au classement, Watford (12ème) compte 21 points pour 24 à Everton (7ème).