Ward-Prowse marque deux fois le même coup franc le jour de son anniversaire

Southampton a mis provisoirement un pied sur le podium en allant gagner à Aston Villa (4-3), l'une des équipes-surprises du début de championnat, dimanche, lors de la 7e journée de Premier League.

Avec 13 points et une différence de buts de +4, les Saints se placent entre Everton, qui se déplace à Newcastle plus tard et Wolverhampton, à trois longueurs de Liverpool, de nouveau en tête grâce à son succès sur West Ham (2-1) samedi.

Southampton a été porté par la performance exceptionnelle de son meneur de jeu international James Ward-Prowse, passeur décisif sur l'ouverture du score de la tête de Jan Vestergaard (1-0, 20e). Ward-Prowse a ensuite inscrit un doublé sur coups-francs directs (3-0, 33e et 3-0, 45e) pour fêter son 26e anniversaire. Deux buts identiques, superbes.