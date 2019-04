Vincent Kompany se voit poursuivre sa carrière à City

Vincent Kompany arrive en fin de contrat l'été prochain. Il se montre plutôt confiant quant à la suite de son aventure à Manchester City. Le Diable rouge devrait prolonger chez les Champions d'Angleterre.



Captain Vinnie dispute sa 11e saison chez les Cityzens. Depuis 2008, il a participé à remplir l'armoire à trophées (trois titres de champion, un FA Cup, et quatre Coupe de la Ligue).



"Je fais partie de la famille maintenant, donc nous allons gérer cette situation comme une famille", a déclaré Vince The Prince à TalkSport. "Nous pouvons être d'accord ou pas mais cela ne change rien aux relations entre le club et moi. Mais ce n'est pas une priorité pour l'instant, il y a une certitude, je jouerai encore la saison prochaine et j'essaierai de gagner plus de trophées."



A 33 ans et après avoir surmonté de nombreuses blessures, Kompany est conscient que la fin se rapproche. "Quand vous approchez le crépuscule de votre carrière, vous profitez deux fois plus. Et c'est ce que je fais."



Kompany aura droit à un match "hommage" le 11 septembre 2019.