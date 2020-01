Vincent Kompany mis à l'honneur par la presse anglaise

Vincent Kompany sera mis à l'honneur par la 'Football Writers Association' (FWA), l'association de la presse écrite anglaise, dimanche soir lors d'une soirée de gala dans le prestigieux Hotel Savoy de Londres.

"Ce dimanche soir, nous allons célébrer Vincent Kompany", a écrit la FWA sur Twitter. "Pas seulement pour l'extraordinaire leadership dont il a fait preuve pendant plus de dix ans avec Manchester City mais aussi pour son engagement dans les œuvres de charité pour aider les personnes sans-abri."

Le défenseur belge, 33 ans, a fondé l'association 'Tackle4MCR' avec le Maire de Manchester Andy Burnham pour récolter des fonds afin de venir en aide aux sans-abri.

Kompany, présent toute la semaine en Espagne pour le stage hivernal du Sporting d'Anderlecht à San Pedro del Pinatar, devrait donc faire un crochet par Londres avant de regagner Bruxelles. Actif à Manchester City pendant onze ans, le Diable Rouge a quitté les Cityzens l'été dernier après avoir remporté douze trophées: quatre Premier League (2012, 2014, 2018 et 2019), quatre League Cup (2014, 2016, 2018 et 2019), deux FA Cup (2011 et 2019) et deux Community Shield (2013 et 2019).