Vincent Kompany candidat au titre de meilleur joueur étranger de l'histoire de la Premier League

La BBC a décidé de lancer un grand sondage pour élire LE meilleur joueur étranger ayant un jour évolué en Premier League. Et il faut dire qu'en près de trente années d'existence de la Premier League, qui a vu le jour en 1992, plus de 2000 joueurs étrangers (non-britanniques et non-irlandais) ont fait les beaux jours du championnat anglais !

De ces 2016 joueurs (selon la BBC), treize noms sont ressortis, et celui de Vincent Kompany en fait partie. Aucune trace par contre de Kevin De Bruyne ou d'Eden Hazard, qui n'ont pas été choisis dans cette liste établie par un jury de quatre spécialistes, dont les anciens footballeurs Alan Shearer et Ruud Gullit.

Vince The Prince a rejoint les Cityzens en 2008, alors que Manchester City était encore une équipe du milieu de tableau en Premier League, et ensemble ils ont progressivement grimpé les échelons et conquis de nombreux titres. Au total, Vincent Kompany a soulevé dix trophées avec Manchester City, dont trois Premier League.

Parmi ses douze concurrents figurent notamment Thierry Henry, Didier Drogba, Eric Cantona et, évidemment, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a évolué à Manchester United au début de sa carrière, entre 2003 et 2009, avant de rejoindre le Real Madrid puis la Juventus, où il est toujours actif aujourd'hui.