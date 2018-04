Vieira se sent prêt à entraîner Arsenal, mais veut rester en MLS

L'ancien international français Patrick Vieira a admis dans un entretien au Times publié jeudi qu'il se sentait prêt à entraîner Arsenal, en quête d'un successeur à Arsène Wenger, tout en martelant son attachement à New York City, l'équipe du Championnat nord-américain (MLS) qu'il dirige depuis 2016.

"Je suis conscient de ce qui se passe, de ce que les gens disent", a indiqué Vieira au quotidien britannique à propos des rumeurs qui le présentent comme l'un des candidats à la successsion de Wenger qui quittera Arsenal en fin de saison, 22 ans après sa nomination.

"Je suis content, parce que c'est bien d'avoir votre nom cité pour prendre la charge d'un équipe comme Arsenal, mais honnêtement ce n'est pas quelque chose qui peut me stopper de faire ce que je fais en ce moment", a poursuivi l'ancien milieu de terrain du club londonien.

"J'y ai passé neuf années, j'aime ce club, j'y ai joué mon meilleur football et m'y suis fait connaître (...) J'aurais toujours une relation particulière avec Arsenal, mais ce n'est pas suffisant pour vouloir entraîner ce club, je suis prêt à entraîner n'importe quelle équipe en Europe", a insisté le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000.

Mais Vieira, 41 ans, veut poursuivre son travail à la tête de New York City, actuel leader de la conférence Est du Championnat MLS.

"Je ne veux pas qu'on ait l'impression que je veux partir, parce que ce n'est pas le cas. Mais si la question est: +Etes-vous prêts à entraîner une équipe en Europe?+ La réponse est oui, je suis prêt, on fait tous ce boulot pour entraîner les plus grandes équipes", a-t-il insisté.

Vieira a admis que si Arsenal devait le contacter, il se retrouverait dans une situation "vraiment difficile": "On serait en milieu de saison (en MLS), ce sont les gens de CFG (City Football Group, la holding qui contrôle New York City et notamment le club anglais de Manchester City, NDLR) qui décideront, car je suis sous contrat avec eux", a-t-il noté.

Enfin, Vieira a regretté le manque de reconnaissance de supporters pour le travail accompli par Wenger: "Je comprends que les supporters soient frustrés, mais ils oublient le passé (...) Arsène a entraîné l'équipe pendant 22 ans, combien de fois a-t-il eu l'opportunité d'entraîner de plus grands clubs et il est toujours resté, car sa priorité a toujours été Arsenal".