Victoires tranquilles pour Chelsea et Manchester United

Le forfait sur blessure du milieu international français Ngolo Kanté, touché aux ischios, aura été la seule mauvaise nouvelle pour les Blues samedi. Pour le reste, l'après-midi des Londoniens aura été des plus confortables face à Burnley (3-0) qui a subi un quatrième revers de rang en championnat. Jorginho, sur un penalty un peu généreux (1-0, 27e), Tammy Abraham de la tête (2-0, 38e) pour son 13e but de la saison et Callum Hudson-Odoi de près (3-0, 49e) pour son tout premier but en championnat sous le maillot bleu roi ont offert un succès précieux. "C'était une victoire très convaincante (...) nous avons affiché un niveau aujourd'hui que nous n'avions plus atteint dernièrement", a estimé Frank Lampard.

Avec 39 points, Chelsea revient provisoirement à 5 points de City, mais garde surtout 5 longueurs sur d'avance Manchester United.

Face à Norwich (4-0), dernier et qui aura bien du mal à se maintenir, les Red Devils ont repris la 5e place prise vendredi par Sheffield United vainqueur de West Ham en match avancé (1-0). Dominateurs dans l'entre-jeu, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont pas tremblé. Marcus Rashford a honoré sa 200e apparition sous le maillot mancunien avec un doublé (1-0, 27e puis 2-0, 52e sur penalty), avant qu'Anthony Martial (3-0, 54e) et Mason Greenwood (4-0, 76e) ne donnent une ampleur plus confortable à ce succès probant.