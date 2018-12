Vertonghen provoque un penalty, se fait exclure et s'incline contre Arsenal avec les Spurs

Vainqueur 3-1 contre Chelsea la semaine dernière, Tottenham n'est pas parvenu à remporter un deuxième derby consécutif ce dimanche lors du 'North-Est London Derby' face à Arsenal. Les Spurs se sont inclinés 4-2 face aux Gunners et leur cèdent leur quatrième place au classement. L'équipe d'Unaï Emery n'a plus été battue depuis la deuxième journée et remontent le classement.

Tottenham s'est présenté avec un seul belge sur la pelouse cet après-midi. Jan Vertonghen, revenu depuis peu, était en effet dans le onze de base alors que Toby Alderweireld s'est assis sur le banc pour la première fois depuis début août. Mousa Dembele, toujours blessé, était absent.

Arsenal a pris le meilleur départ dans cette rencontre avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur un penalty octroyé pour une faute de main de Vertonghen (10e). Les Spurs ont renversé la situation en l'espace de quatre minute à la demi-heure de jeu grâce à Eric Dier (30e) et Harry Kane (34e). La deuxième période a été totalement à l'avantage d'Arsenal qui a planté trois buts par Aubameyang (56e), Alexandre Lacazette (74e) et Lucas Torreira (77e).

La rencontre s'est très mal terminée pour les Spurs avec l'exclusion de Jan Vertonghen, auteur d'un tacle glissé fautif sur Lacazette et jauni pour la deuxième fois de la rencontre (85e).