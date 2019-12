Vertonghen inscrit son premier but de la saison et offre la victoire à Tottenham à Wolverhampton

Tottenham s'est imposé 1-2 à Wolverhampton ce dimanche au terme d'une rencontre comptant pour la 17ème journée de Premier League. Trois Belges ont pris part à ce duel, Leander Dendoncker avec les Wolves et Toby Alderweireld et Jan Vertonghen avec les Spurs.

Lucas (8' 0-1) et Vertonghen (91' 1-2) ont inscrit les buts des visiteurs et Adama Traoré (67' 1-1) a temporairement égalisé pour les perdants. Jan Vertonghen a offert la victoire aux Spurs de la tête dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison.

Grâce à ce succès, Tottenham (5ème, 26 points) passe devant Wolverhampton (8ème, 24 points).