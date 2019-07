Vertonghen et Alderweireld vainqueurs contre la Juve, bijou de Kane

Tottenham a remporté son premier match amical de la saison dimanche dans le cadre de l'International Champions Cup. Les Spurs ont battu la Juventus 3-2 à Singapour. Toby Alderweireld a débuté la rencontre dans le camp des Londoniens et a été remplacé à la mi-temps par Jan Vertonghen.

Erik Lamela a ouvert les hostilités et placé le finaliste malheureux de la Ligue des Champions aux commandes après une demi-heure. La Juventus, qui disputait également son premier amical, a répondu à l'heure de jeu grâce à Gonzalo Higuain (56e) et Cristiano Ronaldo (60e). Lucas Moura a rapidement égalisé (65e) et ensuite permis à Harry Kane d'inscrire le but de la victoire d'une splendide frappe du milieu de terrain (90e+3).

Côté turinois, on notera les débuts de Matthijs de Ligt, présent lors de la dernière demi-heure. Gianluigi Buffon a lui effectué son grand retour à 41 ans. Il n'a disputé que la première période.