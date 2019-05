Vertonghen, de retour à l'entraînement, pourrait disputer le match à l'Ajax

Jan Vertonghen, blessé mardi dernier lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam (0-1), a fait son retour à l'entraînement. Son entraîneur argentin Mauricio Pochettino l'a annoncé mardi en conférence de presse, à la veille du match retour contre les Ajacides.

Le club londonien est resté assez vague quant à une probable présence de Vertonghen face à son ancienne formation mercredi. "Sa situation sera suivie de près par l'ensemble du staff médical et il portera un masque afin de protéger son nez s'il venait à être sélectionné pour le match à Amsterdam."

Jan Vertonghen, qui n'a finalement pas subi de commotion cérébrale à la suite d'un duel aérien avec l'autre Diable Rouge Toby Alderweireld et le gardien de l'Ajax André Onana, a dû quitter la pelouse à la demi-heure de jeu suite à un choc aérien mardi dernier. Il était d'abord remonté sur le terrain après avoir été soigné pendant cinq minutes. Mais il était ensuite vite apparu que le Diable Rouge, qui ne tenait presque plus sur ses jambes tremblantes, n'était à l'évidence plus en mesure de poursuivre. Au point de devoir être aidé à sortir du terrain à la 39e minute.

A noter que le défenseur Davinson Sanchez est forfait, comme Harry Kane et Harry Winks. Serge Aurier et Erik Lamela (ischio-jambiers) ont eux aussi retrouvé le chemin de l'entraînement.