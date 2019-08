Vertonghen absent de la feuille de match des Spurs, "aucun problème" selon Pochettino

Jan Vertonghen était absent de la feuille de match lors de Tottenham-Aston Villa (3-1) ce samedi soir. De quoi s’interroger sur la situation du Diable dans son club… Pas selon son coach, pour qui "il n’y a aucun problème". Le coach italien a déclaré qu’il s’agissait simplement d’une décision tactique, expliquant composer avec tous les joueurs "en forme".

Voir Jan Vertonghen, 32 ans, en tribune pour débuter ce qui est déjà sa huitième saison à Tottenham intrigue malgré tout. "Nous avons plus de 25 joueurs et tout le monde doit comprendre que nous avons plein de bons joueurs à chaque position. Il n’y a aucun problème, j’ai juste décidé de jouer avec Toby Alderweireld et Davinson." Il est un peu tôt pour imaginer que cette décision pourrait pousser le Diable vers la sortie, mais il va semble-t-il falloir qu’il se batte pour récupérer une place dans l’effectif.