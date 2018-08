Vers huit jours de folie sur le mercato anglais ?

Entre rumeurs, souhaits de départ et officialisations de transactions, le mercato estival bat son plein depuis la fin de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Les arrivées en grande pompe de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) vers la Juventus Turin, d’Alisson Becker (AS Rome) vers Liverpool ou probablement bientôt d’Axel Witsel (Tianjin Quanjian) vers le Borussia Dortmund pourraient être prochainement suivies par d’autres grosses annonces de transferts.

En effet, le mercato du plus grand (et du plus juteux) championnat européen de football se termine… le 9 août prochain, soit dans une semaine ! Lassées par les opérations tardives qui faussent leur compétition, les formations de Premier League ont voté, il y a quelques mois, en faveur d’un changement radical. Le mercato estival en Angleterre change sa deadline et se terminera 24 heures avant que la saison 2018-2019 ne commence.

"C’est logique que, quand la saison débute, la construction de l'effectif s'arrête", juge Jurgen Klopp, entraineur des Reds de Liverpool, sur le sujet.