Vardy marque encore et s'approche de son record avec Leicester, Tielemans remplacé

Leicester City continue à engranger les points en Premier League et n’a pas laissé la lanterne rouge Watford gâcher son beau parcours. Les Foxes n’ont pas particulièrement brillé mercredi soir mais ont gagné 2-0 et pris trois points essentiels pour aligner une septième victoire consécutive. Un record égalé dans l’histoire du club.

Véritable stakhanoviste avec seulement 7 minutes manquées depuis le début de la saison, Youri Tielemans a paru fatigué et a été remplacé à la 69e minute. L’attaquant anglais Jamie Vardy semble en revanche déborder d’énergie. A tel point qu’il s’est offert un 14e but en 15 matches de Premier League en transformant un penalty à la 55e. Pour le 7e match consécutif, il parvient donc à trouver le chemin du but et se met sur les traces d’un record qui lui appartient. Lors de la saison du titre des Foxes en 2015/2016, le buteur de 32 ans était parvenu à marquer dans onze matches consécutifs. En est-il encore capable ?

L’autre but de la rencontre est signé James Maddison (90e+5). Dans les rangs de Watford, Christian Kabasele était absent en raison d’une blessure à la cuisse.

Au classement, Leicester City (35 points) garde huit points de retard sur Liverpool, vainqueur 5-2 dans le derby face à Everton grâce notamment à un doublé d'Origi. Les Foxes conservent aussi trois points d’avance sur Manchester City et six sur Chelsea, vainqueur 2-1 contre Aston Villa dans un match où Michy Batshuayi a joué une dizaine de minutes et où Bjorn Engels est resté sur le banc.