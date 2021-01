Vanaken oui, Laifis aussi : quels joueurs répondraient aux règles pour un transfert en Angleterre après le Brexit ?

Tout d’abord l’âge . Il faut, de préférence avoir plus de 21 ans si on est non-Anglais et qu’on souhaite taper le ballon sur les jolis gazons Outre-Manche. Pourquoi ? Parce que la Fédération Anglaise limite les joueurs de moins de 21 ans. Les clubs de Premier League n’ont droit qu’à trois joueurs de moins de 21 ans hors Angleterre par mercato donc six maximums par an. Pour la Championship, la FA ne précise pas de limitation.

Ensuite, il faut jouer pour son équipe nationale. Et oui, porter la vareuse de son pays rapporte des points pour le permis. En fonction de son temps de jeu sur les 24 derniers mois et de la classification de son pays au ranking de la FIFA, on accumule plus ou moins de points. Au-delà de la 50e place (des pays comme la Grèce, la RD Congo ou la Côte d’Ivoire) à la FIFA, ça rapporte quasi aucun point. A l’opposé, plus de 30% dans une équipe du top 10 (comme la Belgique, le Mexique ou le Portugal), le permis est donné directement.

Enfin, le temps de jeu et championnat dans lequel on évolue donne plus ou moins de points. La FA a subdivisé les championnats européens et internationaux en 6 niveaux. Les 5 grands championnats sont dans le niveau (ou Band) 1. La Pro League, la Eredivisie, le championnat turc et portugais et la Championship sont au niveau 2, etc. (si vous voulez savoir quel championnat est dans quel niveau, allez tout à la fin de l’article, c’est dans les bonus).

Et pareil pour les compétitions continentales : la Ligue des Champions et la Copa Libertadores sont niveau 1, l’Europa League et la Copa Sudamericana sont niveau 2, toutes les autres coupes continentales sont niveau 3 (sympa pour la Ligue des champions asiatiques).

Une fois ce concept de niveau acquis, les joueurs reçoivent des points. En cas de présence sur une feuille de match dans le championnat belge, un joueur obtiendra directement 10 points, un avantage conséquent. Pour comparer, c’est 12 points d’un coup pour être sur une feuille de match de Ligue 1 ou Bundesliga ou 8 points si un joueur apparaît sur une feuille du championnat russe ou écossais.

Les joueurs obtiennent aussi des points en fonction de leur pourcentage de temps de jeu et le niveau du championnat (ou de la coupe continentale) dans lequel (ou laquelle) ils évoluent. Entre 90 et 100% de temps de jeu en Pro League sur les 12 derniers mois, vous recevez…. 10 points ! Déjà pas mal sur le chemin des 15 requis pour passer la Manche. Par contre si vous avez 85% de temps de jeu au Danemark (niveau 5), vous ne recevez que… 3 points.

Les joueurs reçoivent aussi des points pour le classement de leur club lors du dernier classement final des 12 derniers mois ainsi que pour des tours atteints lors des compétitions continentales.

Si le joueur évolue dans plusieurs compétitions (championnat et coupe d’Europe) et en équipe nationale, les points s’additionnent pour tenter d’obtenir le total magique de 15 points.

Petit bonus : le permis est donné automatiquement à un joueur de plus de 21 ans, issu d’un pays classé dans les 50 premières places de la FIFA et qui compte 70% de temps de jeu avec son équipe nationale.

>> Lire aussi : Mitrovic, Berge, Lukaku : ces transferts sortants records qu’on risque de ne plus voir après le Brexit

La situation, pour un joueur de plus de 21 ans évoluant en Pro League (10 points), se résume finalement à obtenir plus de 40% de temps de jeu (5 points) sur les douze derniers mois pour pouvoir prétendre à obtenir un permis de travail. Le vrai souci résidera donc, vous l’aurez compris, pour les jeunes joueurs vu les limitations imposées aux clubs anglais lors de chaque mercato pour l’achat de joueurs de moins de 21 ans.