Van de Beek s'engage pour cinq ans avec Manchester United

Manchester United a annoncé mercredi le recrutement du milieu de terrain international néerlandais Donny van de Beek (23 ans), qui s'est engagé pour cinq ans plus une année en option avec les Red Devils, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le club ne précise pas le montant du transfert mais, selon la presse, il s'élèverait à 44 millions d'euros, bonus compris, pour ce pur produit de la formation de l'Ajax, où il a démarré en professionnel en 2015.

Van de Beek avait participé à la belle épopée des Néerlandais en Ligue des champions en 2018/2019, achevée en demi-finale contre Tottenham, ainsi qu'à la finale d'Europa League perdue en 2017 contre son nouveau club. L'an dernier, avant que la saison d'Eredivisie ne soit définitivement arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, Van de Beek avait joué 37 matches, inscrivant 10 buts et délivrant 10 passes décisives.

Le milieu offensif compte également neuf sélections avec les Pays-Bas "Je suis prêt maintenant à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et jouer au plus haut niveau et il n'y a pas mieux que Manchester United pour cela", a expliqué le joueur, cité dans le communiqué.

"Donny a toutes les qualités techniques pour être performant dans cette équipe et il a la personnalité nécessaire pour réussir à United", a jugé l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Van de Beek devra se faire une place dans un entrejeu déjà fourni en créateurs, avec des profils différents, comme Paul Pogba ou Bruno Fernandes. "Sa capacité à voir les espaces, à régler ses déplacements et à lire le jeu sont vraiment complémentaires des qualités que nous avons au milieu et son arrivée renforce la profondeur de notre effectif dans ce secteur", a ajouté Solskjaer.