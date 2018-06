Une trêve hivernale dans le championnat d'Angleterre à partir de 2019/2020

Les instances en charge du football professionnel en Angleterre ont annoncé vendredi une nouvelle organisation du calendrier à partir de la saison 2019/20 pour aménager une période de repos aux joueurs de Premier League en hiver.

La Fédération anglaise de Football, la Premier League (championnat de première division) et l'English Football League (deuxième, troisième, et quatrième divisions) se sont mises d'accord sur un compromis après des années d'opposition sur le sujet, en parvenant à concilier les intérêts divergeant des joueurs d'une part, des diffuseurs et des sponsors, d'autre part.

La pause aura lieu en février, mais des matchs de Premier League, le championnat anglais de première division, seront néanmoins joués chaque semaine: cinq matchs, au lieu de dix, seront joués un week-end, et les cinq autres le week-end suivant.

Le cinquième tour de FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, sera lui programmé en semaine et non plus un week-end. Ces rencontres, habituellement rejouées en cas de match nul, seront désormais départagées si nécessaire aux penalties, après d'éventuelles prolongations.

Pour Martin Glenn, le directeur de la Fédération anglaise de football, cette modification du calendrier doit permettre d'alléger l'agenda chargé des joueurs et répondre aux plaintes des équipes, mécontentes de ne pas connaitre de période de repos pendant la saison.

"C'est un moment important pour le football anglais, nous pensons que cela profitera grandement aux clubs et au pays", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Ce n'est un secret pour personne que nous avons un calendrier chargé. Ces dernières années nous avons travaillé avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver une issue".

Il s'est réjoui de la solution élaborée, qui offre aux joueurs "un repos de mi-saison nécessaire", tout en maintenant le "calendrier très apprécié" de la période de Noël, où quatre journées de championnat se tiennent en l'espace de deux semaines.

Ce compromis, avec une journée de championnat répartie sur deux week-ends, ne s'applique qu'aux équipes de Premier League, tandis que les divisions inférieurs ne connaitront pas la même modification de leur calendrier.

"Il est impossible de le faire pour le moment, bien que cela soit jugé souhaitable par la Ligue ", a reconnu Shaum Harvey, directeur général de l'English Football League, rappelant que la saison régulière est longue de 46 matchs pour les clubs de deuxième, troisième et quatrième division.