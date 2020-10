Une prolongation avec revalorisation en vue pour Kevin De Bruyne avec Manchester City

L’histoire d’amour entre Kevin De Bruyne et Manchester City est partie pour durer. Le Diable rouge s’apprête à parapher un nouveau contrat avec les Cityzens jusqu’en 2025. Comme l’annonçait déjà Het Laatse Nieuws et comme l’a confirmé The Times ce vendredi, le 'rouquin de Drongen' négocie avec le club pour une revalorisation salariale.

Selon le Times, les négociations vont bon train entre le club et l’entourage du joueur. Si aucun accord n’a encore été conclu, les deux parties sont sur "la bonne voie". De Bruyne peut déjà compter sur un contrat qui court jusqu’en 2023 pour une rémunération annuelle brute de 18 millions. Son nouveau contrat devrait lui permettre de gagner beaucoup plus même si les montants ne sont pas encore connus.

Les spéculations sur un éventuel départ alors que le club était menacé par une interdiction de compétitions européennes semblent désormais bien loin pour De Bruyne qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec ses 13 buts et 20 assists en Premier League à 29 ans.