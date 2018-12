Un Noël marathon pour le "Big Six" anglais

Le technicien norvégien aura en tout cas l'avantage de disposer d'un calendrier parfait pour se lancer: un match chez le promu Cardiff samedi, puis les relativement modestes Huddersfield et Bournemouth à Old Trafford, avant un nouveau déplacement à Newcastle.

Celui qui avait connu une expérience catastrophique à Cardiff en 2014 pourra-t-il raviver un vestiaire aux abois et relancer des stars en perte de vitesse (Sanchez, Pogba, Lukaku, etc.)?

Attention à la défense, avec Matip et Gomez blessés, seul Lovren et Van Dijk sont valides dans la charnière.

Si les "Reds" ont les moyens de s'imposer dès vendredi à Wolverhampton, puis contre Newcastle, il faudra batailler ensuite contre Arsenal, et surtout aller à l'Etihad Stadium, le 3 janvier, pour le bouquet final des Fêtes, contre le champion en titre.

"Avec un peu de chance, on peut rester invaincus jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, ce sera un défi mais c'est pour cela que nous sommes venus ici, parce que l'on sait qu'on peut le faire", a d'ailleurs déclaré Dejan Lovren.

Le Diable rouge et l'Argentin ont trois matches pour reprendre leurs marques.

Normalement, il n'y a pas là de quoi faire dérailler les champions de Pep Guardiola. D'autant que les vedettes Kevin De Bruyne et Sergio Agüero reviennent petit à petit à leur niveau, après un automne terni par les blessures.

Les "Citizens" auront trois matches de préparation avant le choc contre Liverpool, le 3 janvier: Crystal Palace à domicile, puis deux déplacements à Leicester et Southampton.

Kane n'est toujours pas à son meilleur, mais les Son, Alli, Moura et Eriksen carburent à plein régime.

Le calendrier est aussi parfait pour profiter d'un faux pas des deux premiers, qui laisseront forcément des points dans le choc du 3 janvier. Les "Spurs" commencent avec un déplacement à Everton dimanche, puis deux matches à Wembley contre Bournemouth et Wolverhampton, avant un dernier déplacement à Cardiff.

Chelsea (4e): Hazard du calendrier

Après avoir débuté la saison en fanfare, Chelsea avance désormais masqué. Bien ancrée à la quatrième place, l'équipe de Maurizio Sarri pourrait ressortir des fêtes en bien meilleure position.

Les "Blues" disposent d'un calendrier relativement tranquille avec les réceptions de Leicester et Southampton, et des courts déplacements à Watford et Crystal Palace.

A surveiller: la forme d'Eden Hazard. Blessé à un pied, le Diable rouge doit être ménagé. Mais, comme il l'a prouvé en marquant contre Bournemouth mercredi en Coupe de la Ligue (1-0), il n'a pas besoin d'être titulaire pour faire la différence.