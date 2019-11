Un Liverpool invisible… s’impose à Crystal Palace, Leicester enchaine encore

Leicester City, avec Youri Tielemans titulaire et Dennis Praet à partir de la 70e, a conforté samedi sa deuxième place au classement du championnat d'Angleterre en l'emportant, grâce à des réalisations de Perez (64) et Vardy sur penalty (82), à Brighton, qui a aligné Leandro Trossard toute la rencontre, (0-2) lors de la treizième journée de Premier League. Les "Foxes" (29 points) mettent ainsi la pression sur Chelsea (3e, 26 pts) et Manchester City (4e, 25 pts) qui s'affrontent un peu plus tard dans la journée (18h30) à l'Etihad Stadium.

Le leader Liverpool (37 pts) aura également un oeil attentif sur cette rencontre. D'autant plus que les "Reds", avec Divock Origi à partir de la 64e, se sont imposés au forceps (1-2) sur la pelouse de Crystal Palace (14e, 15 pts) où Christian Benteke a disputé un petit quart d'heure. Les visiteurs ont ouvert le score peu de temps après le retour des vestiaires grâce à Mane (49e) avant de se faire surprendre par Zaha à la 82e. Liverpool s'en est finalement remis au Brésilien Firmino (85e) pour obtenir les trois points.

Dans le même temps, Wolverhampton, avec Leander Dendoncker dans une défense à trois, est monté à la cinquième place (19 pts) en l'emportant à Bournemouth (1-2). Moutinho (21e) et Jimenez (31e) ont mis les "Loups" aux commandes avant que Cook (59e) ne réduise la marque en deuxième mi-temps.

Enfin, l'euphorie de la première victoire de la saison de la journée précédente n'aura été que de courte durée pour Watford. Sans Christian Kabasele, suspendu, les "Frelons" n'ont rien pu faire à domicile face à Burnley (0-3). Wood (53e), Barnes sur penalty (82e) et Tarkowski (88e) ont inscrit les trois buts de la rencontre en deuxième mi-temps. Watford (8 pts) récupère par la même occasion l'étiquette de lanterne rouge suite à la victoire de Norwich (18e, 10 pts) à Everton (0-2) et au match nul de Southampton (19e, 9 pts) à Arsenal (2-2).