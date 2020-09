Un Everton "new look" et ambitieux s'offre le scalp du Tottenham d'Alderweireld

En Angleterre, on parle beaucoup du mercato clinquant réalisé par Everton cet été. Abonné à un décevant ventre mou depuis quelques saisons, les Toffees ont mis les petits plats dans les grands en signant James Rodriguez (Real Madrid), Allan (Naples) ou Abdoulaye Doucouré (Watford). Trois joueurs confirmés, censés ramener les hommes d'Ancelotti vers les strapontins européens.

Et ce dimanche, Everton a tenu son rang en venant à bout d'un advesaire direct aux places européennes, Tottenham (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit d'un coup de casque magistral de Calvert-Levin sur un service parfait de Digne à l'heure de jeu. Les Spurs, avec Toby Alderweireld évidemment titulaire, ne sont jamais parvenus à réduire ce débours d'un petit but et entament donc leur saison du mauvais pied.

Le weekend prochain, Everton affrontera West Brom à domicile tandis que Tottenham se déplacera sur le terrain de Southampton.