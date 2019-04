Un Eden Hazard galactique, avec un doublé, libère Chelsea contre West Ham

Ce lundi soir, Chelsea reçoit West Ham dans le cadre de la 23ième journée du championnat anglais.

Le marquoir se débloque à la 24ième minute grâce à l’inévitable Eden Hazard. Servi par Loftus-Cheek, le numéro 10 des Blues se lance dans un slalom, plein axe, dont il a le secret. Personne ne parvient à le stopper et le Diable rouge inscrit son 15ième but de la saison en Premier League (1-0).

On pense se diriger vers un court succès, mais Eden Hazard, en mode galactique au Bridge, surgit dans les arrêts de jeu, inscrit son deuxième but d'un envoi puissant à l'entrée du petit rectangle, ponctuant ainsi son 'Hazard show' dans cette partie (2-0). Avec 16 roses et 12 passes décisives, l’ancien du LOSC est le le joueur impliqué dans le plus grand nombre de buts cette saison sur les pelouses anglaises.

Grâce à cette victoire, les Blues prennent la troisième position avec 66 unités. Tottenham suit avec 64 points (et un match de moins). Arsenal est 5ième et Manchester United 6ième, mais les deux formations comptent aussi une partie en moins.