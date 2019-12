Un doublé, un assist : Un De Bruyne canon s'offre un récital sur la pelouse d'Arsenal

Manchester City, emmené par un Kevin De Bruyne des grands soirs, n’a fait qu’une bouchée d’Arsenal (0-3) ce dimanche dans le cadre de 17ème journée de Premier League. Ce succès permet aux troupes de Pep Guardiola de rester à quatorze longueurs de Liverpool et de revenir à quatre points de Leicester, deuxième.

Kevin De Bruyne n’a eu besoin que de 114 secondes pour placer les Cityzens aux commandes sur la pelouse d’Arsenal. D’une frappe puissante imparable, KDB n’a laissé aucune chance à Bernd Leno (2' 0-1).

Moins d’un quart d’heure plus tard, le Diable Rouge a remis ça en étant cette fois à la base du but des Mancuniens : Kevin De Bruyne a "enfumé" toute la défense d’Arsenal et adressé un centre parfait à Raheem Sterling, qui n’a eu "qu’à" pousser le ballon au fond des filets (15' 0-2).

Le festival KDB s’est poursuivi peu avant la pause : le médian belge s’est offert un doublé d’une nouvelle frappe imparable (40' 0-3)… et est même passé à deux doigts du triplé trois minutes plus tard !

La suite de la rencontre a été une véritable promenade de santé pour Manchester City, qui n’a jamais été inquiété par des Gunners bien pâlots…